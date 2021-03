Motorola Moto G50 si svela nei render: ecco come sarà il nuovo telefono budget 5G

A inizio marzo avevamo parlato di ben tre smartphone Moto G su cui Motorola starebbe lavorando e di due di essi, in particolare del modello Motorola Moto G60, sono già trapelate molte informazioni. Finalmente, però, nelle ultime ore il cerchio si è completato con i primi render del terzo modello, Moto G50.

I colleghi di Nieuwe Mobiel hanno infatti riportato in esclusiva alcuni render dedicati alla stampa, rilasciati in anteprima presumibilmente per errore, che potete vedere sia in calce all’articolo che in copertina. A quanto pare, Moto G50 presenta un display da 6,5 ​​pollici con sottili cornici laterali, bordo inferiore leggermente spesso e notch centrale a goccia per ospitare la singola fotocamera frontale di cui ancora non si sanno le specifiche.

Il modulo fotocamera posteriore rettangolare, invece, dovrebbe ospitare tre sensori di cui il principale da 48 megapixel, come si può leggere dalla scritta accanto alle lenti, e possibilmente un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

Per quanto concerne il resto delle specifiche tecniche, invece, non ci sono grandi novità: al momento si parla di chipset Qualcomm Snapdragon 480, refresh rate da 90Hz per lo schermo in dotazione e una batteria da 5.000 mAh per garantire un’elevata autonomia. Trattandosi però di indiscrezioni, l’invito rimane quello di prenderle con le pinze.

A proposito di Motorola, sul mercato sono attesi anche tre nuovi smartwatch presumibilmente in arrivo nel corso dell’estate 2021.