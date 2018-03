Motorola Moto G6: trapela documento interno che svela le caratteristiche tecniche

è stato oggetto di un certo numero di leak nelle ultime settimane. Tuttavia, oggi i colleghi disono riusciti ad ottenere un presunto, che descrive a 360 gradi lo smartphone in questione.

I principali punti di forza di Motorola Moto G6 dovrebbero essere display, fotocamere e durata della batteria. In particolare, lo schermo dovrebbe essere un "Max Vision" da 5,7 pollici con aspect ratio 18:9 e risoluzione Full HD+ (2160x1080 pixel). Si parla di un design "compatto" ed edge-to-edge. Non dovrebbe mancare la protezione Gorilla Glass 3.

Moto G6 dovrebbe inoltre avere un "retro in vetro 3D premium", progettato per riflettere la luce in modo diverso a seconda dell'angolazione. Non dovrebbe inoltre mancare il supporto a schede microSD fino a 128GB. Si parla poi di una dual cam posteriore da 12 megapixel + 5 megapixel, con una fotocamera frontale da 8 megapixel. Dovrebbe essere presente anche il riconoscimento facciale. Il documento descrive anche l'uso dell'intelligenza artificiale e la presenza dell'effetto bokeh. La batteria dovrebbe essere da 3000 mAh, mentre il processore probabilmente sarà un octa-core Qualcomm Snapdragon 450 operante alla frequenza di 1,8 GHz, affiancato da una GPU Adreno 506. Non ci resta che attendere qualche tempo per saperne di più.