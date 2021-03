Motorola Moto G60 appare in un megaleak: medio-gamma con 6000 mAh e 108MP?

Motorola Moto G60 era già trapelato con il nome “Hanoip” assieme a Moto G100 (noto anche come Motorola Edge S) e Moto G50, ma non erano noti molti dettagli. Nelle ultime ore c’è stato però un grande leak dell’intera scheda tecnica, svelando agli appassionati del settore come potrebbe essere il nuovo smartphone medio-gamma dell’azienda.

Come ripreso anche dai colleghi di XDA Developers, Moto G60 dovrebbe esordire in America Latina ed Europa – i mercati principali di riferimento di casa Motorola – con i numeri di modello XT2135-1, XT2135-2 e XT2147-1 e Android 11 già incorporato. Date di presentazione e lancio sul mercato non sono noti, tantomeno eventuali render del dispositivo.

Il resto della scheda tecnica è quasi interamente noto, per il resto: si parla di un display da 6,78 pollici con risoluzione Full HD + (2460x1080 pixel) e refresh rate di 120Hz, ma di cui non è noto se si tratterà di un pannello LCD o AMOLED, accompagnato sotto la scocca da 4 o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1, per addirittura 6.000 mAh di batteria. Il processore, invece, dovrebbe trattarsi del Qualcomm Snapdragon 675 o 732G.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera, nel notch centrato anteriore dovrebbe figurare un sensore da 32 megapixel, mentre posteriormente si parla di un setup a triplo o quadruplo sensore di cui il principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP, una lente OV16A1Q da 16 MP con obiettivo grandangolare e un sensore OV02B1b da 2 MP.

Ma quali sono le differenze tra i modelli citati precedentemente? La variante XT2147-1 dovrebbe dotarsi di un sensore OmniVision da 64 megapixel anziché del Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP, e di una fotocamera anteriore da 16MP anziché da 32MP. I modelli XT2135-1 e XT2135-2, invece, non dovrebbero presentare differenze. Particolare focus dovrebbe essere posto, infine, alle funzionalità offerte dalla fotocamera: Motorola sarebbe al lavoro per implementarne di nuove, tra cui la modalità Documento, AI in condizioni di scarsa illuminazione, rilevamento delle macchie e doppia acquisizione video.

Tutto ciò, per ora, rimane frutto di indiscrezioni e per questo invitiamo i lettori a prenderle con le pinze. Uno degli ultimi smartphone Motorola usciti è Motorola Moto G10, di cui trovate la nostra recensione sul sito.