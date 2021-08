Motorola moto G60s in arrivo in Europa: com'è l'ultimo smartphone low-cost

Dopo l’annuncio sul mercato brasiliano, Motorola ha confermato il lancio dello smartphone budget Moto G60s anche in Europa nel corso delle prossime settimane: vediamo tutti i dettagli in merito al dispositivo, dalle specifiche tecniche al prezzo sul mercato del Vecchio Continente.

Il design lo potete vedere sia in calce all’articolo che in copertina e mantiene le classiche linee che caratterizzano i prodotti di fascia medio-bassa di casa Motorola: corpo in plastica, bordi leggermente spesso, notch punch-hole centrale e modulo fotocamera posteriore collocato in una isola ben evidente, accompagnata dal logo Motorola che ospita lo scanner di impronte digitali. Tra le caratteristiche lato design si parla poi di un peso pari a 212 grammi, certificazione IP52 contro gocce d’acqua, singolo altoparlante inferiore e jack per auricolari da 3,5 mm collocato superiormente.

Per quanto riguarda il display si parla di un pannello LCD FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 120Hz, dettagli non indifferenti per un dispositivo appartenente alla medesima fascia di prezzo di Motorola Moto G60s. Lato fotocamera notiamo quattro sensori posteriori (64 MP Quad Pixel principale, 8 MP ultra-grandangolare, 5 MP macro e 2 MP profondità) con flash a doppio LED, mentre anteriormente figura la lente da 16 MP Quad Pixel.

Sotto la scocca invece figurano il processore MediaTek Helio G95 senza supporto al 5G, una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 50 W per 12 ore di autonomia con 12 minuti di ricarica (al momento è la ricarica più rapida di sempre su smartphone Motorola) e tagli di memoria per 4/6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con scheda microSD. Il software in dotazione, infine, è Android 11 praticamente stock, ma verrà aggiornato sicuramente ad Android 12 in futuro.

Il prezzo di Motorola Moto G60s invece si aggira attorno ai 249,99 Euro per la variante base da 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre la variante con 6 GB di RAM costerà 269,99 Euro. La disponibilità nei negozi dovrebbe partire nel corso delle prossime settimane.

Sempre a proposito di Motorola, a fine luglio il brand ha presentato i nuovi smartphone Motorola Edge 20, Edge 20 Lite e Edge 20 Pro. Nel mentre, Motorola RAZR 2019 si sta aggiornando ad Android 11.