Motorola Moto G7: emergono online i primi render, notch 'a goccia'?

E' arrivato anche per Motorola Moto G7 il momento di farsi vedere online nei primi presunti render ufficiali. In questo caso, il design sembra essere alquanto diverso da quello a cui ci ha abituato la società statunitense, con uno smartphone che dovrebbe disporre di un notch "a goccia".

In particolare, come potete vedere dall'immagine qui sotto, il nuovo dispositivo sembra disporre di un screen-to-body ratio decisamente superiore ai suoi predecessori, anche se la cornice in basso è abbastanza "corposa", tanto da contenere il logo dell'azienda. Interessante anche il retro, con una dual camera con flash LED affiancata da una sporgenza circolare. Non manca anche il sensore di impronte digitali, che sembra contenere al suo interno la "M" di Motorola.

Il pulsante d'accensione e quello per alzare/abbassare il volume fanno capolino sul lato destro, mentre il carrellino della SIM e un microfono si trovano in alto. La porta USB Type-C, gli altoparlanti e il jack da 3,5 mm per le cuffie sono invece posti sul lato inferiore. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, precedenti rumor parlavano di un display da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel), un processore Qualcomm Snapdragon 636, 4GB di RAM, 64GB di ROM (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 16MP + 5MP, una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 3500 mAh. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 9 Pie e non dovrebbe mancare il supporto al Dual SIM.

Ricordiamo, inoltre, che la nuova presunta gamma Moto G7 dovrebbe comprendere i seguenti dispositivi: Moto G7, G7 Play, G7 Plus e G7 Power. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la data di annuncio del tutto. Staremo a vedere.