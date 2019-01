Motorola Moto G7: l'intera lineup di smartphone è comparsa per sbaglio sul sito ufficiale

Motorola Moto G6 Plus ha convinto critica e pubblico lo scorso scorso anno e, a quanto pare, è giunta l'ora di parlare della nuova gamma di smartphone della società statunitense. Infatti, l'intera lineup Moto G7 è apparsa per sbaglio, per un tempo limitato, sul sito ufficiale di Motorola e quindi sappiamo essenzialmente tutto.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, che sono riusciti ad accedere al sito ufficiale brasiliano mentre le informazioni erano ancora visibili, i nuovi dispositivi sono quattro: Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play e Moto G7 Power.

Moto G7 monta un display da 6,24 pollici con risoluzione 2270 x 1080 pixel e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 632, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2), una dual camera posteriore da 12MP (f/1.8) + 5MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android Pie. Le dimensioni dello smartphone sono di 157 x 75,3 x 7,92 mm, per un peso di 174 grammi.

Moto G7 Plus monta un display da 6,24 pollici con risoluzione 2270 x 1080 pixel e notch "a goccia", un processore Qualcomm Snapdragon 636, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2), una dual camera posteriore da 16MP (f/1.7) + 5MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android Pie. Le dimensioni dello smartphone sono di 157 x 75,3 x 8,72 mm, per un peso di 172 grammi.

Moto G7 Play monta un display da 5,7 pollici con risoluzione 1512 x 720 pixel e notch stile iPhone X, un processore Qualcomm Snapdragon 632, 2GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2), una fotocamera posteriore da 13MP (f/2.0) e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android Pie. Le dimensioni dello smartphone sono di 147,3 x 71,5 x 7,99 mm, per un peso di 149 grammi.

Moto G7 Power monta un display da 6,2 pollici con risoluzione 1512 x 720 pixel e notch stile iPhone X, un processore Qualcomm Snapdragon 632, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna, una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2), una fotocamera posteriore da 12MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh. Il sistema operativo è Android Pie. Le dimensioni dello smartphone sono di 159,4 x 76 x 9,3 mm, per un peso di 193 grammi.

Tutti questi smartphone dovrebbero essere annunciati ufficialmente il prossimo 7 febbraio.