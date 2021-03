Motorola Moto G8 Power Lite, E7 Plus e moto g 5G raggiungono il minimo storico su Amazon

In questo weekend abbiamo già visto quali sono le migliori offerte per smartphone Samsung delle serie Galaxy A e Galaxy S su Amazon, ma nella medesima piattaforma possiamo trovare anche diversi modelli Motorola che hanno raggiunto il loro minimo storico: vediamo quali sono e i rispettivi prezzi.

Sconti Amazon per smartphone Motorola

Motorola Moto E7 Plus - Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Navy Blue: 119,70 Euro (169,99 Euro)

- Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Navy Blue: 119,70 Euro (169,99 Euro) Motorola Moto G8 Power Lite , Batteria 5000 mAh, Tripla Fotocamera 16MP, Display MaxVision 6,5", Processore Octa-Core, Dual SIM, 4/64GB Espandibile, Android 9, Cover Inclusa, Blue: 136,40 Euro (189,99 Euro)

, Batteria 5000 mAh, Tripla Fotocamera 16MP, Display MaxVision 6,5", Processore Octa-Core, Dual SIM, 4/64GB Espandibile, Android 9, Cover Inclusa, Blue: 136,40 Euro (189,99 Euro) Motorola moto one fusion plus (Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 229,90 Euro (299,99 Euro)

(Quad camera 64 MP, batteria 5000 mAH, Display Total Vision FHD+ 6.5", Qualcomm Snapdragon 730, Dual SIM, 6/128 GB, Android 10), Twilight Blue: 229,90 Euro (299,99 Euro) Motorola moto g 5G (tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 299,90 Euro (369,99 Euro)

(tripla cam 48 MP, batteria 5000 mAH, 5G, 6/128 GB, Display 6.7" Max Vision Full HD+, Dual SIM, Android 10), Volcanic Grey: 299,90 Euro (369,99 Euro) Motorola Edge Smartphone 5G, 64MP, Display Endless Edge 6.7" FHD+, Qualcomm Snapdragon Octa-Core SM765, Batteria 4500 mAh, Memoria 6/128 GB, Dual Sim, Android 10, Nero (Solar Black): 375 Euro (699,99 Euro)

Non tutti questi prodotti sono venduti da Amazon, che invece si occupa della loro spedizione in tutti i casi, ergo è possibile completare l’acquisto e ottenere la consegna senza costi aggiuntivi anche in un giorno se si è utenti Prime. Il consiglio che diamo in questi casi è quello di controllare sempre l’attendibilità del rivenditore terzo vedendo le recensioni degli altri utenti.

Inoltre, per alcuni modelli risulta disponibile il pagamento a rate con CreditLine di Cofidis o secondo il piano offerto da Amazon stessa. Infine, non essendo nota la fine di queste offerte il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto il prima possibile se siete interessati a questi smartphone Motorola, dei quali i modelli Moto E7 Plus, Moto G8 Power Lite e moto g 5G sono al minimo storico registrato sul sito di e-commerce.

Sempre su Amazon potrete inoltre trovare, ancora al minimo storico, la smartband Amazfit Band 5.