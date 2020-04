Motorola Moto G8 Power Lite ufficiale: garantisce fino a 3 giorni di autonomia

A poco più di un mese dalla presentazione del Motorola Moto G8 Power, Motorola presenta oggi il nuovo Moto G8 Power Lite, un nuovo smartphone che fa dell'autonomia il suo punto di forza, in quanto è in grado di garantire fino a tre giorni di autonomia.

La batteria è infatti da 5.000 mAh, e consente di ascoltare fino a 100 ore di musica o guardare video fino a 19 ore.

A livello fotografico è presente un sistema a tripla lente, che permetterà ai possessori di catturare foto nitide, ma anche primi piani e ritratti straordinari. Sul sensore principale da 16 megapixel è invece presente la messa a fuoco rapida per scatti ultra-veloci, mentre la fotocamera Macro Vision permette di scattare primi piani per avvicinarsi fino a 4 volte di più al soggetto e giocare con la profondità di campo per i ritratti.

Il display è invece da 6,5 pollici, e sotto la scocca troviamo un processore octa-core accompagnato da 4 gigabyte di RAM. A livello di memoria interna, invece, troviamo 64 gigabyte di storage, espandibili fino a 256GB tramite lo slot per le microSD.

Il Moto G8 Power Lite supporta anche le esclusive Moto Experience ed è caratterizzato da un design ultrarepellente. L'arrivo è previsto nelle prossime settimane in alcuni mercati di America Latina, Europa, Asia ed Australia.