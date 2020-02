Motorola Moto G8 Power e Moto G Stylus ufficiali: specifiche, prezzi e uscita

Dopo i rumor di qualche settimana fa, Motorola ha svelato ufficialmente i suoi nuovi smartphone Moto G8 Power e Moto G Stylus. Il primo punta particolarmente sull'autonomia, mentre la caratteristica peculiare del secondo risiede nel pennino (che sembra volersi un po' rifare alla gamma Samsung Galaxy Note).

Tuttavia, come potete vedere sul sito ufficiale di Motorola, in Italia è stato lanciato solamente Moto G8 Power, acquistabile da oggi 7 febbraio 2020 a un prezzo di 249,99 euro. Al momento non si sa ancora nulla in merito a un possibile arrivo di Moto G Stylus, il dispositivo con il pennino, nel nostro Paese. Non è ancora detta l'ultima parola, ma, stando anche a quanto riportato da The Verge, sembra che per il momento non sia previsto un lancio europeo.

A livello di specifiche tecniche, Moto G8 Power monta uno schermo IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2300 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera frontale, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 665 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 118 gradi) + 8MP (f/2.2, teleobiettivo) + 2MP (f/2.2, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica da 18W. Per il resto, non mancano il jack audio per le cuffie e il supporto al Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10.

Per quanto riguarda invece Moto G Stylus, troviamo un display IPS LCD da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna, quattro sensori posteriori da 48MP (f/1.7) + 2MP (f/2.2, macro) + 16MP (f/2.2, grandangolare, 117 gradi) + ToF, una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica da 10W. Sono presenti il jack audio per le cuffie e il supporto al Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 10 e chiaramente il principale punto di forza è il supporto al pennino. Moto G Stylus verrà venduto negli Stati Uniti d'America a partire da questa primavera a un prezzo di 299,99 dollari. Per maggiori dettagli su questo smartphone, vi consigliamo di consultare il sito statunitense dell'azienda.