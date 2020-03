Motorola Moto G8 ufficiale: medio gamma con batteria da 4000 mAh

Dopo l'annuncio di Moto G8 Power, Motorola continua a svelare al grande pubblico i suoi smartphone. Questa volta, al centro dell'attenzione c'è Moto G8, medio gamma con batteria da 4000 mAh e tripla fotocamera posteriore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear e 9to5Google e come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, l'azienda ha lanciato lo smartphone in Brasile nella giornata di oggi 5 marzo 2020. Il prezzo è fissato a 1299 BRL (circa 250 euro al cambio attuale). Sembra che il dispositivo sia destinato ad arrivare anche in Europa, anche se al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Moto G8, troviamo uno schermo Max Vision da 6,4 pollici con risoluzione HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 16MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 119 gradi) + 2MP (f/2.2, per le macro), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2) e una batteria da 4000 mAh. Non mancano le classiche connettività, dal 4G LTE al jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Vi ricordiamo che abbiamo già avuto modo di testare un componente di questa gamma di smartphone, come potete leggere nella nostra recensione di Motorola Moto G8 Plus.