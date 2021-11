Motorola Moto G9 Play, che offerta: crolla il prezzo dello smartphone

Dopo aver approfondito le offerte relative ad alcuni dispositivi OnePlus, torniamo ad analizzare le promozioni legate al mondo tech. Infatti, è arrivato uno sconto niente male sullo smartphone Motorola Moto G9 Play.

Più precisamente, quest'ultimo viene ora venduto a un prezzo pari a 139,90 euro sul portale ufficiale di Motorola. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il costo del prodotto sarebbe di 229,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto di 90,09 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione niente male per chi sta cercando un dispositivo low cost e magari svolge solamente le operazioni di base con il proprio smartphone.

D'altronde, Motorola Moto G9 Play è stato annunciato nel 2020 e rappresenta un dispositivo potenzialmente interessante per chi vuole spendere poco. Per intenderci, la scheda tecnica del prodotto include un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB). Le prestazioni nell'ambito quotidiano non sono poi così male e sono supportate da un'ampia batteria da 5.000 mAh.

Certo, non tutto è perfetto, ad esempio c'è uno schermo con risoluzione solamente HD+, ma visto il basso prezzo si può chiudere un occhio. Per farla breve, una persona che utilizza lo smartphone, ad esempio, solamente per guardare qualche video su YouTube, inviare messaggi su WhatsApp e gestire la posta elettronica potrebbe trovare un fido compagno in Motorola Moto G9 Play (anche in virtù della presenza dell'NFC).



Per il resto, guardando ai principali store online, il dispositivo viene proposto a 154,49 euro su Amazon tramite rivenditori, nonché a 149 euro da Unieuro (ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile). Non siamo invece riusciti a trovare questo modello sul sito Web ufficiale di MediaWorld.