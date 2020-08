Motorola Moto G9 Play ufficiale in Italia: prezzo e specifiche tecniche

Motorola sta per portare in Italia un nuovo smartphone. Conosciuto all'estero con il nome di Moto G9, nel nostro Paese arriverà in versione Play.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e GSMArena, lo smartphone approderà ufficialmente in Europa nel corso dei prossimi mesi. I prezzi sembrano essere diversi a seconda del Paese, ma vi basti sapere che il costo fissato per l'Italia è di 229,99 euro. La disponibilità partirà da settembre 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Motorola Moto G9 Play, troviamo uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e notch "a goccia", un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 operante alla frequenza massima di 2 GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 20W. Non mancano NFC, jack audio da 3,5mm per le cuffie e porta USB Type-C 2.0. Le colorazioni disponibili saranno Sapphire Blue e Forest Green.

Per maggiori dettagli sul dispositivo, potete fare riferimento al sito ufficiale di Motorola. Se volete, invece, aggiornarvi in merito alle ultime uscite di questo brand, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Motorola Moto G 5G Plus (pubblicata giusto ieri 24 agosto 2020).