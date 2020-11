Motorola Moto G9 Power e Moto G 5G ufficiali in Italia: prezzi e specifiche

Dopo aver presentato Moto G9 Plus e Moto E7 Plus a metà settembre 2020, Motorola torna a "rimpolpare" la sua lineup di prodotti per quest'anno. In particolare, il noto brand ha ufficializzato l'arrivo in Italia degli smartphone Moto G9 Power e Moto G 5G, che verranno messi in vendita nel corso dei prossimi mesi.

Partendo dal primo dispositivo, che potete vedere nell'immagine in copertina e in quella in basso a sinistra, la scheda tecnica di Motorola Moto G9 Power comprende uno schermo Max Vision da 6,8 pollici con risoluzione HD+ (1640 x 720 pixel), aspect ratio 20,5:9, screen-to-body ratio pari all'87,2% e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 662 operante alla frequenza massima di 2GHz, una GPU Adreno 610, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4, per le macro) + 2MP (f/2.2, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.2) e una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica a 20W.

Il principale materiale utilizzato è la plastica e le dimensioni dello smartphone sono pari a 172,14 x 76,79 x 9,66 mm, per un peso di 221 grammi. Il sistema operativo è Android 10 e non mancano jack audio da 3,5 mm per le cuffie, NFC, USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Sul retro c'è anche un sensore di impronte digitali. Le colorazioni disponibili sono Metallic Sage ed Electric Violet, mentre il prezzo per il nostro Paese è fissato a 249,99 euro. La disponibilità partirà dalle prossime settimane. Potete approfondire il dispositivo mediante il sito ufficiale di Motorola.

Passando, invece, al secondo smartphone, che potete vedere nell'immagine presente in basso a destra, la scheda tecnica di Motorola Moto G 5G, troviamo uno schermo LTPS Max Vision da 6,7 pollici con risoluzione Full HD (2400 x 1080 pixel), aspect ratio 20:9, screen-to-body ratio dell'85% e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 750G 5G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 619, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/1.7) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 118 gradi) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.2) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 20W.

Lo smartphone è costruito principalmente in plastica e le sue dimensioni sono di 166,1 x 76,1 x 9,9 mm, per un peso pari a circa 212 grammi. Non mancano certificazione IP52, porta USB Type-C 2.0, jack audio da 3,5 mm per le cuffie, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 5G, Bluetooth 5.1 e sensore di impronte digitali posizionato sul retro. Il sistema operativo è Android 10, mentre le colorazioni disponibili sono Frosted Silver e Volcanic Grey. La disponibilità in Italia partirà dalle prossime settimane a un prezzo di 369,99 euro. Potete dare un'occhiata più ravvicinata allo smartphone sul portale ufficiale di Motorola.