Motorola Moto P40 trapela online a 360 gradi: Android One con foro per la fotocamera?

Motorola è un'azienda che ha sempre cercato di non seguire i trend imposti dal mercato, provando a differenziarsi dalla massa. Tuttavia, questa strategia sembra non aver dato i frutti sperati e ultimamente anche la società statunitense ha dovuto scendere a compromessi. Ebbene, ora sembra che sia in arrivo anche il foro per la fotocamera.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai soliti colleghi di Gizchina e come si può vedere nel video presente qui sopra, Motorola Moto P40 dovrebbe disporre di uno schermo che sfrutta questa tecnologia. Nonostante questo, i bordi del display sembrano essere più spessi della media e il design non sembra propriamente essere all-screen. Sul retro fanno però capolino una dual camera, un sensore di impronte digitali e il flash Dual LED.

A livello di caratteristiche tecniche, si vocifera della presenza di un display da 6,2 pollici, di una porta USB Type-C e del jack audio da 3,5mm per le cuffie. A sinistra dovremmo trovare il carrellino per la SIM, mentre a destra dovrebbero fare capolino il bilanciere del volume e il pulsante d'accensione. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 48MP, mentre il sistema operativo probabilmente sarà Android One. Infine, i leak parlano di dimensioni pari a 160,1 x 71,2 x 8,7 mm.