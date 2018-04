Motorola Moto Z3 Play: il primo presunto render ufficiale, sensore di impronte sul lato?

Si inizia a parlare concretamente anche di Motorola Moto Z3 Play, con i colleghi di AndroidHeadlines che hanno fatto trapelare in esclusiva il primo presunto render ufficiale. Non mancano anche indiscrezioni relative alle caratteristiche tecniche.

L'immagine sarebbe stata fornita da una fonte affidabile legata proprio a Motorola. Possiamo notare la completa rimozione del pulsante "Home", che probabilmente porta con sé l'adozione di uno schermo da 6 pollici con risoluzione FHD+ con aspect ratio 18:9. Alcune fonti parlano di un sensore di impronte digitali implementato in un apposito tasto posto sul lato destro dello smartphone. In effetti, guardando bene il render, notiamo la presenza di uno "strano" pulsante proprio in quella posizione, ovvero sotto quelli dedicati al volume.

L'immagine conferma la presenza di una doppia fotocamera posteriore, che secondo i rumor sarà da 12MP + 8MP. Sempre stando a quanto emerso in precedenza, non dovrebbe invece essere presente il jack da 3,5 mm per le cuffie. Si parla poi di 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e di un processore Qualcomm Snapdragon 636. La fotocamera frontale dovrebbe essere da 5MP, mentre la batteria dovrebbe essere una 3.000 mAh. Non manca anche la compatibilità con i Moto Mods, che viene confermata anche dal suddetto render.