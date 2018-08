Motorola Moto Z3 è il primo smartphone con supporto al 5G tramite Moto Mod

Le reti 5G stanno per arrivare e secondo molti segneranno un netto "salto generazionale". Per questo motivo, Motorola ha annunciato il primo smartphone che sarà compatibile con la nuova tecnologia: Moto Z3.

Come potete intuire dal nome, si tratta di una variante potenziata del Moto Z3 Play che abbiamo recensito qualche giorno fa e che potete vedere in foto qui sotto. Al momento, il modello in questione è venduto unicamente tramite le promozioni dell'operatore telefonico statunitense Verizon. Le principali differenze con la variante da noi testata sono da ricercarsi nel processore Qualcomm Snapdragon 835 e nella dual cam da 12MP.

La vera novità, però, sarà il Moto Mod contenente il modem Snapdragon X50, che renderà compatibile lo smartphone in questione con le reti 5G. Interessante il fatto che il nuovo modulo faccia anche da "powerbank", in quanto dotato di una batteria aggiuntiva da 2000 mAh. Il tutto funzionerà in modo simile al Moto Mod che viene fornito nella confezione della variante Play. Stando a diverse fonti, il tutto dovrebbe essere compatibile anche il resto della gamma Moto Z.

Il Moto Mod approderà sul suolo statunitense nei primi mesi del 2019, ma non è ancora stata annunciata l'effettiva disponibilità in Italia. Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati.

Che ne pensate? Pensate che sia giunta l'ora delle reti 5G? Fatecelo sapere nei commenti!