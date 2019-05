Motorola Moto Z4 è ufficiale: display OLED, batteria da 2 giorni e 5G a 499 Dollari

Tempo di annunci quest'oggi. Motorola ha infatti presentato oggi il nuovo Moto Z4, uno smartphone di fascia media che sarà disponibile al prezzo di 499 Dollari. Il dispositivo sarà "aggiornabile" al 5G tramite una Moto Mod che potrà essere acquistato a parte nel momento in cui il 5G raggiungerà i mercati.

Tra le caratteristiche salienti della serie, citiamo Android 9 Pie come sistema operativo, il processore Qualcomm Snapdragon 675 octa-core, 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 512 gigabyte tramite l'apposito slot microSD.

Il dispositivo include anche un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nel display e promette una durata della batteria "fino a due giorni", un dato che ovviamente andrà confermato tramite i test di rito che saranno effettuati.

Il display da 6,4 pollici è un OLED Max Vision condito da cornici estremamente ridotte e rapporto schermo-corpo dell'85%. La batteria da 3600 mAh è la più grande di sempre della serie Moto Z, ed è incluso anche un jack per le cuffie da 3,5 millimetri.

La fotocamera posteriore è da 48 megapixel ed utilizza la nuova tecnologia Quad Pixel per catturare immagini a qualità elevata a qualità di 12 megapixel unendo quattro pixel piccoli in uno più largo. A livello software è presente la sensibilizzazione ottica, ma anche una modalità ritratto che regola l'illuminazione tramite un sistema d'intelligenza artificiale e vari filtri, oltre al supporto a Google Lens. Night Vision invece è integrato nella fotocamera posteriore e mette insieme otto frame separati acquisiti con diversi valori di esposizione, che vengono mixati per generare un'immagine con dettagli migliorati e colori più precisi anche in situazioni di scarsa luminosità.

Al momento è stata annunciata la disponibilità solo negli Stati Uniti, tramite il corriere Verizon al prezzo di 499 Dollari. Prossimamente sarà disponibile anche su Amazon USA. Nel bundle iniziale sarà anche inclusa la fotocamera Moto Mod a 360 gradi.