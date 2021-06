Motorola di nuovo in pista con l'intramontabile Defy: IP68 e tanta, tantissima autonomia

Vi ricordate della interessante partnership tra motorola e Bullitt? Ebbene, sembra proprio che manchi tanto così all'arrivo della prima soluzione rugged frutto di questo sodalizio.

Protagonista delle ultime indiscrezioni è il presunto motorola Defy 2021. Ci troviamo in piena fascia media e come suggerisce la fonte il cuore pulsante di questo gioiellino dovrebbe essere il chip Qualcomm Snapdragon 662. A questo punto il nuovo Defy, progenie dell'iconica stirpe di due lustri fa, dovrebbe aver superato già diversi step certificativi ed essere davvero vicino al suo debutto, ma abbiamo modo di apprezzare i primi render e qualcosa in più sulla scheda tecnica.

Immancabile per un device di questo tipo la certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, mentre meno scontata è la presenza di una batteria da 5000mAh che, in tandem con un processore sufficientemente parsimonioso come il 662, dovrebbe garantire il superamento della giornata tipo.

A corredo ci sarebbero 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, mentre il display dovrebbe essere di tipo IPS LCD con risoluzione HD+ da 6.5 pollici. Il design decisamente atipico dovrebbe consentire delle interessanti combinazioni di colore fra cui quelle mostrate in foto con l'accoppiata nero e verde mastice. Presente all'appello un foro per l'aggancio di una fascia di sicurezza.