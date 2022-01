Motorola, occhi puntati su Frontier: display curvo e specifiche da paura!

Ancora una volta si torna a discutere dello smartphone top di gamma Motorola “Frontier” in fase di lento approdo sul mercato. Dopo i primi dati condivisi al pubblico da TechnikNews, ora è l’outlet tedesco WinFuture a mostrarci render e specifiche tecniche del Motorola Frontier: questo dispositivo mobile su carta fa davvero paura!

Il render in calce alla notizia mostra chiaramente come potrebbe essere lo smartphone: anteriormente il design ricorda molto i primi Motorola Edge, famosi per lo schermo curvo divenuto sinonimo di “Edge” per i fan del marchio. Con la gamma Edge 20 il nome è stato più associato alle specifiche di fascia alta, ma con Frontier sembra essere stato raggiunto l’equilibrio tra entrambe le definizioni.

Posteriormente, invece, si nota la cover curva ai lati e l’alloggiamento rettangolare con tripla fotocamera, di cui la principale gigantesca da 200 megapixel: forse una soluzione esteticamente poco piacevole, ma estremamente funzionale. Il logo Motorola, invece, rimane centrale.

Venendo alle specifiche tecniche effettive, il chipset in dotazione sembra essere il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus – evoluzione dello Snapdragon 8 Gen 1 già visto sul Motorola Edge X30 presentato a inizio dicembre 2021 -, accompagnato sotto la scocca da 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di archiviazione e batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da ben 125 W, o wireless a 50 W.

Lato fotocamera ci troviamo dinanzi al sensore principale posteriore da 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, assieme a un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom 2x; anteriormente, invece, ci dovrebbe essere una lente da 60 megapixel. Infine, lo schermo dovrebbe essere un OLED FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 144Hz.

Altri dettagli riguardano il sensore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, array di tre microfoni e, per quanto concerne la disponibilità, si vocifera un lancio nel luglio 2022. Non è noto se si tratterà di un’esclusiva cinese, permanente o temporanea. Trattandosi comunque di rumor, consigliamo di prenderli con le pinze.