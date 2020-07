Motorola One Fusion è ufficiale, ma probabilmente non arriverà in Italia

Motorola One Fusion è ufficiale. Dopo l’annuncio del One Fusion+ a inizio giugno anche il secondo modello della serie è realtà, ma solo in regioni selezionate: inizialmente il lancio avverrà in America Latina e in qualche paese del Medio Oriente, mentre non si sa ancora se e quando arriverà in Europa.

In ogni caso, vediamo la scheda tecnica rivelata dall’azienda: lo smartphone One Fusion avrà uno schermo HD+ LCD da 6.5” con una risoluzione pari a 1600x720. Il chipset sarà un Qualcomm Snapdragon 710 octa core da 2,2 GHz rispetto al 730 del modello One Fusion+, combinato a 4GB di RAM, 64GB di spazio d’archiviazione e una batteria da 5000 mAh.

Riguardo il comparto fotografico non ci sarà una fotocamera frontale pop-up come per Fusion+ ma un notch a goccia con una lente da 8 MP. Posteriormente invece ci saranno quattro lenti, tra cui un sensore principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP, una macro da 5 MP e un ultimo sensore di profondità da 2 MP.

Il sistema operativo in dotazione sarà Android 10 e lo smartphone sarà disponibile nei colori Emerald Green e Deep Sapphire Blue. Il prezzo però non è ancora noto: attualmente è in vendita sul mercato cileno a 220 Euro, mostrando quindi che rispetto al Motorola One Fusion+ lanciato in Italia a 299 Euro si prospetta un costo inferiore considerate le specifiche. Essendoci però la variante Plus sul mercato europeo, in realtà One Fusion potrebbe non arrivare qui.



Chissà se sarà così anche per il nuovo e tanto atteso Edge Lite, l'ultimo smartphone della serie Edge.