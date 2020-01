Motorola One Hyper disponibile in Italia: prezzo e caratteristiche tecniche

Dopo l'annuncio risalente a qualche mese fa, finalmente Motorola One Hyper è disponibile in Italia. Il prezzo è abbastanza contenuto e potrebbe quindi trattarsi di una soluzione in grado di "ingolosire" una certa tipologia d'utenza.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di Lenovo, lo smartphone si può acquistare a un costo di partenza di 299,99 euro. Le colorazioni disponibili sono Fresh Orchid e Deep Sea Blue.

Vi ricordiamo che Motorola One Hyper monta uno schermo IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e aspect ratio 19:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 612, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.9) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 118 gradi), una fotocamera pop-up da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica Turbo Power da 20W. Le dimensioni del dispositivo sono di 161,8 x 76,6 x 8,9 mm, per un peso di circa 200 grammi.

Sono presenti anche il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e la porta USB Type-C. Non manca inoltre il supporto al Dual nanoSIM, al Wi-Fi 802.11ac e al Bluetooth 5.0.