Motorola One Hyper ufficiale in Italia: lo smartphone all-screen con ampia batteria

Motorola ha pubblicato sul suo sito ufficiale la pagina relativa allo smartphone One Hyper, confermando di fatto l'arrivo del dispositivo in Italia e tutte le caratteristiche tecniche.

A livello di specifiche, lo smartphone monta un display IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e aspect ratio 19:9, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 675 operante alla frequenza massima di 2,0 GHz, una GPU Adreno 612, 4GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.9) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 118 gradi), una fotocamera pop-up da 32MP (f/2.0) e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica Turbo Power da 20W.

Le dimensioni dello smartphone sono pari a 161,8 x 76,6 x 8,9 mm, per un peso di circa 200 grammi. Il sistema operativo è Android 10 e il comparto connettività è abbastanza completo: Dual nanoSIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 mm per le cuffie e porta USB Type-C. Le colorazioni disponibili saranno Blu Oltremare e Fresh Orchid. Al momento, l'azienda non ha ancora annunciato la data di uscita e il prezzo dello smartphone. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Motorola.

Negli Stati Uniti d'America il costo è fissato a 399,99 dollari. Nel frattempo, vi ricordiamo che in arrivo in Italia lo smartphone pieghevole Motorola RAZR.