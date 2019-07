Motorola One Vision in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon Italia

Arrivato da poco in Italia, Motorola One Vision è, a nostro modo di vedere, uno dei migliori smartphone Android nella fascia tra i 200 e i 300 euro. Tra le altre caratteristiche interessanti, il dispositivo aderisce al programma Android One di Google, che offre due anni di aggiornamento alle major release e tre anni di patch di sicurezza.

Ebbene, in queste ore Motorola One Vision viene venduto a un prezzo di 269,00 euro su Amazon Italia, anziché 299,99 euro (modello 4/128GB). Si tratta del prezzo più basso mai visto per lo smartphone coinvolto per quanto riguarda il sito di commercio elettronico di Jeff Bezos.

Successore dello sfortunato Motorola One, il dispositivo è riuscito a far ricredere molte persone offrendo un'esperienza utente sensibilmente migliorata, come potete leggere nella nostra recensione di Motorola One Vision. Dobbiamo però dire che si tratta di uno smartphone atipico, visto che monta un display con un aspect ratio pari a 21:9, aspetto che potrebbe far storcere il naso a una determinata tipologia d'utenza, e un processore Exynos 9606 di Samsung. Come sempre, nel caso foste interessati, vi invitiamo quindi a informarvi come si deve prima di procedere all'acquisto del dispositivo.

Per il resto, a breve dovrebbero arrivare ulteriori novità in casa Motorola (i rumor parlano di un certo One Action). Cosa si inventerà questa volta il popolare brand? Staremo a vedere.