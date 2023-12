Motorola, partono le offerte di Natale sullo Store ufficiale: sconti su tanti smartphone

Motorola lancia in giornata odierna, sul proprio store ufficiale, le offerte di Natale su tantissimi smartphone. Nella fattispecie, è possibile risparmiare fino a 200 Euro su diversi modelli, ma vediamo quali sono i più interessanti.

Il motorola razr 40 ultra è disponibile a 999,90 Euro, dai 1199 Euro di listino, mentre il motorola razr 40 passa da 899,90 Euro a 699,90 Euro: in questo caso il risparmio è di 200 Euro.

Per quanto concerne il motorola edge 40 pro, il prezzo è di 699,90 Euro, in calo di 300 Euro rispetto ai 999,90 Euro di listino, mentre sul motorola edge 40 viene proposto uno sconto di 150 Euro ed è disponibile a 449,90 Euro.

Il moto g84 5G invece viene proposto a 249,90 Euro, mentre il moto g73 5G è disponibile a 199,90 Euro, in calo dai 329,90 Euro proposti. Il moto g54 5G invece è disponibile a 189,90 Euro, dai 229,90 Euro precedenti, mentre il moto g53 5G viene proposto a 179,90 Euro, rispetto ai 249,90 Euro di listino.

Motorola spiega che è disponibile la spedizione gratuita e viene garantita la consegna rapida, sebbene le stime possano variare a seconda delle tempistiche d’accettazione del pagamento. Per quanto concerne il pagamento, è possibile pagare con carta Visa, MasterCard, AMEX, Discover, UnionPay, Diners, ma anche con PayPal o Google Pay.

