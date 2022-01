Motorola prepara 'Frontier', smartphone top di gamma con schermo OLED e 200 MP

Nel novembre 2021 si era fatta largo l’indiscrezione di uno smartphone Motorola con fotocamera da 200MP in arrivo sul mercato. Un rumor alquanto intrigante, ma che non trovò seguito in altri tipster oltre Ice Universe...fino a oggi, dato che finalmente è trapelata l’intera scheda tecnica di Motorola “Frontier”.

Individuato dai colleghi di TechnikNews, “Frontier” sembra essere la prossima ammiraglia Motorola il cui lancio dovrebbe essere imminente. Esso dovrebbe arrivare sulla scia dell’Edge X30 presentato in Cina a inizio dicembre 2021, dotato allo stesso modo del chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm o, probabilmente di un altro SoC Qualcomm prodotto con processo a 4 nm da TSMC piuttosto che da Samsung. Nello specifico, si parla del numero di modello SM8475 noto ad alcuni informatori come Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ma il vero protagonista della scheda tecnica è il sensore Samsung S5KHP1 da 200 MP come fotocamera principale, il quale dovrebbe rendere così “Frontier” il primo smartphone a raggiungere tale cifra. Ad accompagnarlo dovrebbero essere un sensore ultra-grandangolare Samsung S5KJN1SQ03 da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 MP. Conclude il tutto, anteriormente, una lente OmniVision OV60A da 60 MP, la stessa vista su Motorola Edge X30.

Gli ultimi dettagli tecnici sono il display OLED a cascata da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144Hz, 8/12 GB di memoria RAM e 128/256 GB di archiviazione interna. Della batteria non si conosce ancora la possibile capacità, però si parla di una ricarica rapida a 125W cablata e 50W wireless. Queste restano comunque indiscrezioni di mercato che invitiamo a prendere con le pinze.

Nel frattempo, ammirate questo brevetto di smartphone Motorola dotato di display “wrap-around”.