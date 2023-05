Motorola presenta edge 40: fotocamera da 50MP e scocca in alluminio a 599,99 Euro

Motorola annuncia oggi l’ampliamento della famiglia edge con il nuovo edge 40, il nuovo smartphone che include funzioni avanzate come il display curvo, la ricarica ultra rapida ed una fotocamera da 50 megapixel, oltre che la certificazione IP68.

Lo smartphone è un mix di stile e performance, e rappresenta uno dei dispositivi più sottili della categoria con soli 7,58mm di spessore, a cui si aggiunge uno schermo in vetro curvo senza bordi ed integrazione su tutti i lati. La scocca è in alluminio lavorato con precisione e sabbiato, mentre la morbida pelle vegana che caratterizza la parte posteriore fa aumentare il grip dello smartphone.

In termini di comparto fotografico, il sistema è basato su un sensore da 50 megapixel che include l’apertura più ampia presente su uno smartphone (f/1.4), che permette di scattare foto ricche di dettagli in ogni condizione di illuminazione. Grazie al sensore di luce ambientale, inoltre, viene regolata automaticamente l’esposizione, mentre l’All-Pixel Focus fornisce performance accurate in qualsiasi condizioni di luce. A questo sensore si aggiunge una lente da 13 megapixel con macro, mentre la fotocamera per i selfie è da 32 megapixel.

Il pannello è pOLED da 6,55 pollici Full HD+ con certificazione HDR10+ e colour range DCI-P3, oltre che refresh rate di 144Hz. Presente anche l’audio stereo Dolby Atmos e la funzione Motorola Spatial Sound che rende il suono di cuffie e speaker ancora più immersivo.

Per quanto riguarda la batteria, gli utenti potranno contare sulla ricarica ultra rapida TurboPower da 68W che permette di ottenere l’autonomia di una giornata in soli dieci minuti, grazie alla batteria da 4400 mAh. Presente ovviamente anche il supporto 5G, oltre che alla ricarica wireless a 15W.

Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 8020, accompagnato da 8GB di RAM LPDDR4X e fino a 256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Fronte software, invece, è presente Android 13 con un’ampia gamma di funzionalità.

Motorola edge 40 sarà disponibile da oggi 4 Maggio 2023 al prezzo di 599,90 Euro online e presso Spazio Lenovo a Milano nelle colorazioni Eclispe Black e Lunar Blue. L’arrivo nelle principali catene d’elettronica della variante Nebula Green è previsto invece a metà maggio. Lo smartphone sarà lanciato con una promozione esclusiva a 529,90 Euro fino a fine maggio.