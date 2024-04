Motorola presenta i nuovi auricolari moto buds+ e moto buds con Sound by Bose

In aggiunta alla nuova famiglia edge 50 di Motorola, il produttore ha anche tolto il velo dalle new entry della gamma moto buds di auricolari wireless, composta da buds+ con Sound by Bose e moto buds.

I nuovi auricolari offriranno un’esperienza più coinvolgente e senza interruzioni, con supporto all’audio Hi-Res e cancellazione del rumore dinamica ed adattiva, il tutto rinchiuso in un design moderno ed idrorepellente.

Le moto buds+ sono il modello di punta della linea, e sfruttano le competenze di Bose per offrire una resa audio di elevata qualità, con cancellazione del rumore attiva, EQ Tuning, compatibilità con il Dolby Head Tracking se abbinate a motorola edge 50 ultra ed edge 50 pro. Proprio il Dolby Head Tracking rappresenta un’aggiunta interessante in quanto offre un’esperienza sonora più naturale e realistica ricalibrando il suono al movimento della testa. Se abbinato al Dolby Atmos, permette agli utenti di godere di un’esperienza sonora migliorata, con maggiore chiarezza, dettaglio e profondità.

A completare la gamma ci sono le moto buds, un auricolare che offre qualità da studio con suono certificato Hi-Res audio, in grado di offrire un’esperienza audio bilanciata ma di qualità. Presente anche qui la cancellazione del rumore dinamica ed adattiva.

Gli auricolari moto buds+ saranno disponibili in Italia a partire da oggi, con un prezzo di listino di 129,90 euro nelle colorazioni Forest Grey e Beach Sand, mentre moto buds hanno un prezzo di listino di 59,90 euro nelle colorazioni Starlight Blue e Glacier Blue.

Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti oggi su