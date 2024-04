Motorola presenta la nuova famiglia edge 50: lo smartphone diventa un'opera d'arte

Nel corso dell’evento di oggi 16 Aprile 2024, Motorola ha presentato la nuova famiglia di smartphone edge 50, composta da motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro e motorola edge 50 fusion.

Avvolti da materiali come il vero legno, con finitura polimerica perlata ine dizione speciale realizzata a mano in Italia e suede vegano, gli smartphone includono anche una protezione subacquea IP68. Un accento particolare è stato posto anche sull’intelligenza artificiale: moto ai infatti è in grado di migliorare ciascuna interazione, per consentire agli utenti di creare contenuti, personalizzare i dispositivi, ottenere le informazioni e fare altro in poco tempo.

Il motorola edge 50 ultra è dotato di un display pOLED Super HD 1220p da 6,67 pollici, con supporto Dolby Atmos e Dolby Head Tracking quando viene abbinato alle moto buds+. Sotto la scocca troviamo la piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3, con 16GB di RAM espandibili grazie a RAM Boost e fino ad 1TB di spazio di archiviazione. L’Edge 50 Ultra utilizza la banda ultra-larga ed è dotato di una batteria da 4500 mAh con ricarica TurboPower da 125W cablata e wireless da 50W. A livello fotografico troviamo un obiettivo principale da 50MP, accompagnato da teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x e Super Zoom 100X, a cui si aggiunge un ultragrandangolare da 50 megapixel con visione macro e fotocamera per selfie da 50Mp con messa a fuoco automatica.

Passando al motorola edge 50 pro, invece, è dotato di un pannello da 6,7 pollici a 144Hz con risoluzione Super HD e certificazione HDR10+. Anche in questo caso troviamo la protezione subacquea IP68, mentre il sistema di fotocamere ad alta risoluzione da 50 megapixel permette di catturare foto e video ad alta qualità grazie ad un sensore che fa entrare il 64% di luce in più. La fotocamera da 10 megapixel con teleobiettivo 3x e stabilizzazione ottica dell’immagine è accompagnata da una lente grandangolare da 13 megapixel, mentre la fotocamera frontale da 50 megapixel ha la messa a fuoco automatica. Sotto la scocca è presente la piattaforma Snapdragon 7 Gen 3, con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Garantito anche il supporto TurboPower da 125W e ricarica wireless TurboPower da 50W.

A completare la gamma ci pensa il Motorola edge 50 Fusion, con schermo Full HD+ pOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 144Hz che garantisce prestazioni e transizioni fluide. A livello fotografico, è presente una fotocamera principale Ultra Pixel da 50 megapixel con sensore LYT-700C con stabilizzazione ottica dell’immagina, fotocamera grandangolare da 13 megapixel e fotocamera frontale 32 megapixel.

Il motorola edge 50 ultra sarà disponibile in Italia al prezzo di partenza di 999 Euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz: non è stata comunicata alcuna data di lancio. Il motorola edge 50 pro invece à disponibile da oggi al prezzo di 699 Euro nelle colorazioni Black Beauty, Luxe Lavander e Moonlight Pearl. Infne, il motorola edge 50 fusion sarà in vendita in Italia a 449 Euro nelle colorazioni forest blue, toh pink e marshmallow blue.

Con motorola edge 50 family sarà possibile partecipare al programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. In occasione del lancio verrà offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ all’interno del programma per l’acquisto rispettivamente di edge 50 ultra, edge 50 pro ed edge 50 fusion.

