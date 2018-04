Motorola presenta le famiglie di smartphone Moto G6 e Moto E5

Motorola ha annunciato ben 6 nuovi smartphone nella giornata di oggi. Essi appartengono alle famiglie Moto G6 e Moto E5. In particolare, parliamo di Moto G6, G6 Play, G6 Plus, E5, E5 Play e E5 Plus. Insomma, ci sono parecchie novità da parte della società statunitense.

Il tutto è stato presentato durante un evento di lancio globale tenutosi a San Paolo, in Brasile.

A livello di caratteristiche tecniche, la gamma G6 presenta un display IPS da 5,7 pollici con risoluzione HD (G6 Play) o FullHD+ (G6 e G6 Plus), una CPU Snapdragon 427/450/630, 2/3/4/6GB di RAM, 16/32/64/128GB di memoria interna e una batteria da 4000/3000/3200 mAh. Il prezzo di partenza è di 199 euro, fino ad arrivare a 249 euro.

Per quanto riguarda la gamma E5, invece, troviamo un display IPS da 5,2/5,7/6 pollici con risoluzione HD/HD+, una CPU Snapdragon 425/435, 2/3GB di RAM, 16/32GB di memoria interna e una batteria da 2800/4000/5000 mAh. Non è ancora chiaro il prezzo di partenza per l'Italia, anche se probabilmente questi dispositivi probabilmente costeranno tra i 100 e i 200 euro.

Per ulteriori informazioni e per le specifiche tecniche complete, vi rimandiamo al post di Motorola sul suo blog ufficiale e alla pagine dedicate alle nuove famiglie di smartphone.