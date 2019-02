Motorola presenta la nuova linea Moto G7. Disponibile da Febbraio

Motorola ha deciso di presentare quattro versioni del suo smartphone più venduto, con fotocamere migliorate, autonomia della batteria, velocità di elaborazione e display massimizzati.

Progettato per scattare le foto migliori di sempre e stare al passo con la vita frenetica, il nuovo moto g7 plus è completamente incentrato sulla tecnologia di una fotocamera all'avanguardia e dalle prestazioni reattive. Un piccolo movimento o condizioni di scarsa illuminazione non rappresentano più un problema con il sistema a doppia fotocamera da 16 MP dotata di stabilizzatore ottico dell'immagine. Inoltre, il nuovo software della fotocamera e l'intelligenza artificiale ti aiutano a scattare come un professionista con caratteristiche sorprendenti come la Smart Composition e l’Auto-Smile capture. Non dovrai mai preoccuparti di perdere uno scatto grazie all’autonomia pari a un giorno intero con ricarica TurboPower da 27 W che garantisce 12 ore di autonomia in soli 15 minuti1. E con il processore Snapdragon 636 Mobile Platform, il moto g è il più veloce di sempre. Il suo nuovo design con display Max Vision da 6,2" offre un'esperienza di contenuti immersiva con risoluzione Full HD+, amplificata dagli altoparlanti stereo Dolby Audio.

Catturare, creare e condividere contenuti creativi non è mai stato così semplice grazie al nuovo moto g7. Video e immagini prendono vita all’interno del suo display Max Vision Full HD+ da 6,2 ". Il sistema a doppia fotocamera da 12 MP è dotato di effetti sfocatura, Spot Color, Auto Smile Capture e Google Lens così da scatenare tutta la creatività e interagire con il mondo che ci circonda. Con prestazioni più veloci del 50% rispetto alla generazione precedente, il moto g7 è in grado di affrontare i compiti più impegnativi grazie al super reattivo Snapdragon™ 632 Mobile Platform2. La ricarica TurboPower e l’autonomia pari a un giorno intero, ti aiutano ad affrontare anche le sessioni creative più lunghe1. E un nuovo vetro Corning Gorilla gli conferisce un aspetto eccezionale.

Il moto g7 power, nuovo modello nella famiglia moto g, è stato progettato per sfidare il punto debole degli smartphone: la durata della batteria. Il moto g7 power è dotato di una batteria all’avanguardia da 5000 mAh, così è possibile lavorare e giocare per 60 ore (circa 2 giorni e mezzo) con una singola ricarica. E quando è il momento di ricaricare, si possono ottenere ore di autonomia in pochi minuti con la tecnologia TurboPowerTM, per tornare a fare ciò che ami di più1. Sullo straordinario display Max Vision HD+ da 6,2" potrai apprezzare immagini UltraWide e utilizzare tutta la batteria per guardare film, video e giochi preferiti. Il moto g7 power è supportato dal potente processore Snapdragon™ 632 Mobile Platform che risponde rapidamente a tutto ciò che si fa.

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte. Il moto g7 play è un concentrato di prestazioni. Con il processore Snapdragon 632 Mobile Platform, il moto g7 play ha prestazioni più veloci del 60% rispetto alla generazione precedente3. Il design compatto dispone di un display UltraWide Max Vision HD+ da 5,7" in formato 19:9 che porta l'intrattenimento nel palmo della tua mano. E, se anche arrivasse il momento più importante della tua vita, non lo perderesti grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP con autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e senza ritardo di scatto, che si concentra sul tuo soggetto in un batter d'occhio.

La nuova generazione di smartphone moto g è dotata di esclusive MotoExperience che rendono l'utilizzo dello smartphone più semplice e divertente. One Button Nav, recentemente riprogettato, sostituisce i pulsanti di navigazione con una semplice barra sullo schermo. In combinazione con Android 9.0 Pie, ad ogni swipe, tocco e pressione reagisce meglio di prima. Abbiamo anche migliorato la modalità di acquisizione degli screenshot, ora è possibile catturare screenshot più ampi del tuo schermo e modificarli subito dopo. Con queste e altre Moto Experience come il Quick Capture, la torcia rapida e l’Attentive Display, usare lo smartphone non è mai stato così facile.

Il moto g7 sarà disponibile in Italia da fine febbraio, in esclusiva con Amazon, a un prezzo al pubblico consigliato di 249,99 €.

Il moto g7 plus sarà disponibile in Italia da fine febbraio a un prezzo al pubblico consigliato di 319,99 €.

Il moto g7 power sarà disponibile in Italia da fine febbraio a un prezzo al pubblico consigliato di 229,99 €.

Il moto g7 play sarà disponibile in Italia da fine marzo, in esclusiva con TIM, a un prezzo al pubblico consigliato di 189,99 €.