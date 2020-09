Motorola presenta i nuovi Moto g9 Plus ed e7 Plus: specifiche e prezzi

Motorola annuncia oggi due smartphone per le linee G ed E. Si tratta dei nuovi Moto g9 Plus ed e7 Plus, che saranno disponibili dalle prossime settimane nei negozi italiani a prezzi accessibili.

Partendo dal Moto G9 Plus si tratta di uno smartphone che rispetto alla precedente generazione garantisce prestazioni ottimizzate, quattro fotocamere da 64 megapixel ed una batteria da 5000 mAh, a cui si aggiunge anche un display più grande Max Vision FHD+ da 6,8 pollici.

Scendo nei dettagli, la lente fotografica principale è da 64 megapixel, con tecnologia Quad Pixel e modalità Visione Notturna, a cui si aggiunge la fotocamera Macro Vision, un obiettivo ultra grandangolare ed un obiettivo standard in grado di catturare tutti i dettagli. A queste si aggiunge un sensore di profondità per i ritratti.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 730G che rispetto al predecessore assicura prestazioni più veloci del 57% ed un'efficienza energetica migliorata del 20%. La memoria interna è da 128GB, espandibile fino a 512GB tramite microSD.

Il Motorola Moto e7 Plus invece segna il debutto della doppia fotocamera da 48 megapixel nella linea, a cui si aggiunge una batteria da 5000 mAh. Lo schermo invece è Max Vision HD+ da 6,5 pollici con rapporto di 20:9 a tutto schermo.

Entrambi sono basati su Android 10 simil-stock ed una serie di funzionalità personalizzate. Il Moto G9 Plus arriverà a fine settembre a 299 Euro, l'E7 Plus a 169 Euro.