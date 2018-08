Motorola presenta i primi due dispositivi basati su Android One: Motorola One ed One Power

C'è stato spazio anche per Motorola all'interno della cornice dell'IFA di Berlino.Lenovo nel corso della propria conferenza è infatti tornata ad utilizzare il marchio Motorola per presentare la nuova linea di dispositivi Android One per l'Europa, composta dal Motorola One ed One Power.

Il Motorola One è il modello più piccolo dei due e sarà disponibile in nero a 299 Euro nei mercati dell'Europa, America Latina ed Asia Pacifica. A livello di specifiche tecniche include un display da 5,9 pollici LCD HD con risoluzione di 720x1520 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 625 con GPU Adreno 506, 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di spazio di archiviazione espandibile tramite microsD e batteria da 3000 mAh con tecnologia di ricarica TurboPower che garantisce 6 ore di alimentazione con una ricarica di 20 minuti.

Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore da 13 + 2 megapixel ed una fotocamera frontale da 8 megapixel.

Resta il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, mentre il sensore per le impronte digitali è montato sulla scocca posteriore.

A livello software troviamo Android 8.1 Oreo nella versione Android One.

Motorola One Power è il fratello più grande e sfoggia uno schermo da 6,2 pollici Full HD, processore più potente (Snapdragon 636) e batteria da 5000 mAh. Differenze anche a livello fotografico: sul retro troviamo una doppia lente posteriore da 16 + 5 megapixel, mentre la fotocamera per i selfie è da 12 megapixel.

Il cellulare sarà disponibile solo in India, ad Ottobre.