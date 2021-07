Motorola presenta i nuovi smartphone Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 e Edge 20 Lite

Motorola ha presentato in giornata odierna la nuova famiglia di smartphone top di gamma Edge 20, composta dai Motorola Edge 20 Pro, Motorola Edge 20 e Motorola Edge 20 Lite. La family è caratterizzata da processori più potenti, fotocamere con pixel più grandi ed uno zoom periscopico.

Partendo dal Motorola Edge 20 Pro, dispone di una fotocamera principale da 108 megapixel con sensore ottico 1/1,5" equipaggiato della tecnologia Ultra Pixel e sensibilità alla luce 9 volte superiore, il che si traduce anche in prestazioni migliori in condizione di scarsa illuminazione. Presente anche un obiettivo ultra grandangolare con lente Macro Vision integrata. Sullo stesso smartphone troviamo il primo teleobiettivo in stile periscopico di Motorola che piega laluce di 90 gradi per una nitidezza 5 volte superiore. A ciò si aggiunge il Super Zoom 50x e, per la prima volta in uno smartphone Motorola, la possibilità di registrare video in 8K con qualità cinematografica.

Motorola Edge 20 Pro sfoggia anche un ampio display Max Vision da 6,7 pollici con tecnologia OLED, in grado di offrire colori a 10 bit raggiungendo lo spazio colore DCI-P3 e gli standard HDR10+. Motorola offre anche una frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Il comparto di connettività è composto dal supporto 5G e WiFi 6, grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870, 256 gigabyte di memoria interna e 12 gigabyte di RAM.

Motorola Edge 20 è anch'esso 5G ed è dotato dello stesso sensore principale da 108 megapixel, dell'obiettivo ultra grandangolare e Macro Vision del Motorola Edge 20 Pro, a cui si aggiunge il teleobiettivo Super Zoom 30X. Lo schermo è OLED da 6,7 pollici con supporto al refresh rate da 144Hz. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 778G che garantisce anche il supporto al WiFi e la connettività 5G. Presente massimo 256 gigabyte di memoria interna ed 8 gigabyte di RAM, mentre la batteria è da 4000 mAh con supporto TurboPower da 30W.

Sui Motorola Edge 20 Pro e Motorola Edge 20 troviamo la funzionalità Audio Zoom che utilizza microfoni avanzati per catturare il suono e filtrare i rumori ambientali e le voci. E' presente anche la nuova funzionalità super slow motion che registra 960fotogrammi al secondo in alta definizione, mentre per i selfie al buio è possibile utilizzare la funzionalità Low Light AI.

Infine, troviamo il Motorola Edge 20 Lite, che permette di scattare foto nitide con il sensore principale da 108 megapixel ed il teleobiettivo ultra grandangolare e Macro Vision. Lo schermo è OLED da 6,7 pollici mentre il chipset è MediaTek con supporto 5G. La batteria è da 5000 mAh e secondo i dati ufficiali garantisce fino a 2 giorni di autonomia con una singola carica, mentre la quantità di memoria RAM inclusa è di 8 gigabyte.

I tre smartphone sono accomunati dall'esperienza pura di Android 11, senza skin, software inefficienti o app doppie.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, la famiglia Motorola Edge 20 sarà disponibile nelle prossime settimane. Motorola edge 20 pro sarà disponibile in 3 colorazioni: midnight blue, iridescent white e blue vegan al prezzo di 699,90€; motorola edge 20 in 2 colorazioni: frosted grey e frosted white a partire da 449,90€; motorola edge 20 lite in 2 colorazioni: electric graphite e lagoon green a partire da 379,90€.