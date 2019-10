Motorola presenterà il RAZR pieghevole il 13 Novembre

La linea RAZR di Motorola è pronta a tornare con un nuovo form factor. Come riportato da CNET, la società ha confermato che presenterà il proprio smartphone pieghevole il prossimo 13 Novembre, nel corso di un evento annunciato tramite un teaser in cui viene mostrata la silhouette del classico RAZR V3, che si piega.

Sul progetto al momento non sono disponibili molte informazioni, e resta da capire se saremo di fronte ad un form factor simile a quello del Galaxy Fold ed Huawei Mate X o meno, sebbene nel claim sia presente l'indicazione "an original unlike any other", che potrebbe riferirsi sia alla stessa gamma RAZR che all'intero settore.

Che si tratti di uno smartphone pieghevole è indubbio, ed infatti in alcuni eventi stampa diffusi è addirittura stata inserita la frase "you're going to flip". Le prime indiscrezioni sul RAZR pieghevole erano emerse lo scorso aprile, attraverso una serie di render che mostravano la naturale evoluzione dell'iconico cellulare a conchiglia che ad inizio anni 2000 era molto popolare tra gli utenti. Secondo alcuni rumor, il dispositivo potrebbe avere un prezzo di circa 1500 Euro, in linea con la concorrenza.

Sull'eventuale arrivo del dispositivo in Europa chiaramente ancora non sono disponibili informazioni, vi terremo aggiornati ad evento in corso.