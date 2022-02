Motorola pubblica il teaser di un nuovo smartphone: Edge 30 Pro arriva in occidente?

Il lancio internazionale di Motorola Edge X30, uscito in Cina a dicembre e rebrandizzato da Motorola come Edge 30 Pro in vista della release globale, dovrebbe avvenire entro febbraio, secondo diversi leaker. Sembra confermare le supposizioni degli insider un tweet pubblicato oggi da Motorola, che fa da teaser per un nuovo smartphone della linea Edge.

Il tweet, che trovate riportato in calce a questa notizia, spiega che un nuovo telefono Motorola sarà annunciato il 24 febbraio, mostrando anche la silhoutte del device. In realtà, comunque, l'immagine potrebbe essere puramente indicativa, e Motorola potrebbe addirittura mostrare un'intera famiglia di device a fine febbraio, anche se l'eventualità pare piuttosto improbabile.

Motorola Edge X30 dovrebbe arrivare anche in Italia, adottando, come nel resto del mondo, il nuovo nome di Motorola Edge 30 Pro: non è chiaro se vi saranno cambiamenti tra l'Edge X30 e l'Edge 30 Pro, ma qualora l'azienda di proprietà di Lenovo dovesse decidere di implementarli, molto probabilmente si concentrerà sul redesign dello smartphone.

Infatti, secondo alcuni leaker Motorola Edge 30 Pro avrà un design diverso da Edge X30, anche se stando agli ultimi render di Edge 30 Pro tra i due le differenze dovrebbero essere davvero minime, quando addirittura non del tutto inesistenti.

Rimarrà quasi certamente identica invece la scheda tecnica del device, che vanta nella release cinese un SoC Snapdragon 8 Gen 1 e una RAM da 8 o 12 GB, insieme ad uno storage UFS 3.1 da 128 o da 256 GB, a seconda della configurazione prescelta dall'utente. Lo schermo del device sarà un display OLED da 6,7" con refresh rate da 144 Hz e risoluzione 1080x2400 ppi.

Per quanto riguarda la fotocamera, invece, il Edge 30 Pro dovrebbe avere un setup triple-camera composto da una lente principale da 50 MP, un grandangolo da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Lo smartphone dovrebbe avere anche un'ottima selfie-camera da 60 MP, insieme ad una batteria da 5.000 mAh con il fast charging a 68W.