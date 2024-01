Motorola punta in alto: 'in tre anni saremo il terzo produttore di smartphone al mondo'

Non c'è alcun dubbio che Motorola sia un'azienda all'avanguardia per quanto riguarda l'applicazione delle nuove tecnologie agli smartphone, specie nel campo di schermi pieghevoli, arrotolabili e adattivi. A quanto pare, però, Motorola ambisce ancora a primeggiare in termini di vendite, nonostante la competizione di Apple e Samsung.

Nel corso di un'intervista rilasciata alla CNBC nel corso del World Economic Forum di Davos, infatti, Matthew Zielinski, il Presidente della divisione Mercati Internazionali di Lenovo, ha spiegato di essere convinto che Motorola diventerà il terzo produttore mondiale di smartphone nel giro di tre anni. Il dirigente, addirittura, ha spiegato che "sono pronto a scommettere una busta paga sul fatto che nel giro di tre anni saremo il produttore numero 3 al mondo".

Per chi non lo sapesse, Lenovo ha acquistato Motorola nel 2014 da Google, e ha cercato di posizionare il brand come un produttore focalizzato sia sulla fascia alta e medio-alta che sui prodotti della fascia bassa e medio-bassa, come dimostrato dal lancio delle nuovo proposte della serie Motorola Moto G. Al contempo, Lenovo ha riportato in vita la linea Motorola Razr nel 2020 sotto forma di smartphone pieghevoli.

Al momento, Lenovo e Motorola hanno un market share del 4% nel settore degli smartphone: siamo ben lontani dalle fette di mercato di Apple e Samsung, che insieme superano il 40% del settore su scala globale, ma anche dai livelli fatti registrare da compagnie come Xiaomi (che comprende anche i brand di Redmi e POCO) o BBK Electronics (OnePlus, OPPO, Vivo e Realme). Tuttavia, Zielinski ha riportato che l'obiettivo è quello di crescere fino al 10% di market share entro il 2027.

La posizione di partenza di Motorola, per certi versi, lascia ben sperare: l'azienda, per esempio, è il terzo player negli Stati Uniti d'America - dove però diversi marchi cinesi sono assenti - e addirittura il secondo nell'America Latina. L'obiettivo di Lenovo è dunque molto ambizioso: resta solo da capire quale sia la strategia per raggiungerlo.