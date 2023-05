Motorola, ecco quando arriva il RAZR 40 Ultra: manca poco!

Il Motorola RAZR 40 Ultra è comparso online già ad inizio maggio, con un leak che ne svelava design e scheda tecnica e che anticipava un lancio nel giro di poche settimane. Oggi, finalmente, è la stessa Motorola ad ufficializzare la data di lancio del RAZR 40 Ultra, che potrebbe debuttare sul mercato molto prima del previsto.

Con un breve video diffuso su Twitter, infatti, la compagnia ha confermato che il suo nuovo smartphone clamshell arriverà il 1° giugno sia sul mercato asiatico che, a quanto pare, anche su quello americano (come possiamo dedurre dal fatto che anche il profilo Motorola US abbia condiviso il teaser). Resta ovviamente da capire se il pieghevole debutterà lo stesso giorno anche in Europa, ma è improbabile che il Vecchio Continente resti escluso dal lancio globale.

Sfortunatamente, il brevissimo teaser, che dura solo sei secondi, non ci dice quasi nulla sul RAZR 40 Ultra, limitandosi a mostrarci il design laterale di due smartphone pieghevoli, che poi si uniscono a formare l'iconica "M" di Motorola. Da quel che possiamo vedere, comunque, sembra che le differenze rispetto al RAZR del 2022 saranno davvero poche, almeno in termini estetici.

Per quanto ne sappiamo grazie ai leak, il Motorola RAZR 40 Ultra avrà uno Snapdragon 8 Gen2 come suo SoC, che si accompagnerà ad una GPU Adreno 740 e ad una RAM da 8 o da 12 GB. Lo storage del device, invece, sarà un UFS 3.1 nei consueti tre tagli da 128 GB, 256 GB e 512 GB. Infine, lato fotocamere avremo un sistema dual-lens con un sensore principale da 12 MP e un ultra-grandangolo da 13 MP, insieme ad una selfie-camera da 32 MP.

La vera novità dello smartphone, però, sarà lo schermo AMOLED esterno da 3,5" con risoluzione pari a 1056 x 1066 pixel, che dovrebbe competere con il display esterno di OPPO Find N2 Flip e, soprattutto, con lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 5, che quest'anno dovrebbe ingrandirsi fino a 3,4".