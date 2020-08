Motorola RAZR 2, se acquistate questa poltrona gonfiabile lo pagherete 200 dollari in meno

Per promuovere il nuovo smartphone pieghevole Motorola RAZR 2 e la sua presentazione ufficiale del 9 settembre 2020, la compagnia ha pensato di collaborare con Minnidip per lanciare sul mercato una poltrona gonfiabile da 70 dollari che garantisce uno sconto di 200 dollari sull'acquisto del prossimo RAZR.

La poltrona si chiama Minnidip x Razr Ch(air) e secondo Motorola “darà l’illusione di essere sospesi in (aria)”: il prodotto di design è stato realizzato utilizzando un colore dorato metallizzato con sfumature color crema, mentre sul bracciolo figura una custodia per telefono con inciso il nome della poltrona gonfiabile. Motorola però è stata chiara: questa sedia non va usata per galleggiare comodi su una piscina e va posizionata solo su terreni solidi. L’azienda non si assumerà alcuna responsabilità in caso di utilizzi non previsti.

Minnidip x Razr Ch(air) costa 70 dollari, cifra decisamente elevata per una poltrona gonfiabile, ma arriverà all’acquirente con un coupon che garantisce uno sconto di 200 dollari sull’acquisto del nuovo Motorola RAZR 2. Il suo prezzo di, come anche il nome ufficiale, non è però ancora noto al pubblico.

Nel mentre sono trapelati online alcuni dettagli relativi al design e alla scheda tecnica di Motorola RAZR 2, che potrebbe trovarsi a competere con il Galaxy Z Flip 5G.