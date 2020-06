Motorola Razr 2 potrebbe contare su due schermi ancora più grandi

Il 2019 è stato caratterizzato dalla comparsa sul mercato dei primi dispositivi pieghevoli e dai loro particolari display. Ad esempio, sono stati annunciati il Galaxy Flip ed il Motorola Razr e proprio quest'ultimo, con il nuovo modello, potrebbe essere al centro di importanti novità in questo 2020.

Se il primo unisce prestazioni e praticità nell'utilizzo, il secondo evoca più un effetto di nostalgia. La soluzione offerta da Motorola è risultata decisamente inferiore rispetto a quanto proposto da Samsung aumentando, in buona parte, lo scetticismo riguardo questi dispositivi.

Dobbiamo però evidenziare che si tratta di dispositivi che nei mesi scorsi, hanno fatto per la prima volta il loro ingresso sul mercato e da qui in avanti potrebbero subire notevoli cambiamenti. In rete è comparso un tweet di Ross Young, che farebbe riferimento al prossimo Motorola Razr 2, da tempo al centro di diverse indiscrezioni.

Il dispositivo potrebbe presentare un display più grande simile a quello visto sul Samsung Galaxy Z Flip pari dunque a 6,7 pollici. Il modello di prima generazione invece, dispone di un pannello da 6,2 pollici e se questa notizia fosse confermata, si tratterebbe di un notevole passo in avanti.

I device pieghevoli sono noti anche per la presenza dei display secondari, in grado di offrire delle valide scorciatoie per alcune funzioni relative ai messaggi, alle chiamate o alla fotocamera. Nel tweet, come si può vedere, si afferma che anche il display anteriore dovrebbe vedere un aumento delle dimensioni, rendendolo ancora più fruibile ed utile.

Motorola potrebbe, in questa maniera, recuperare terreno nei confronti di Samsung con una nuova soluzione decisamente più attraente ed al passo con le altre proposte. Un altro passo importante da compiere sarebbe quello relativo alla batteria, visto che il modello attuale conta su un’unità davvero poco performante a causa dei 2500 mAh a disposizione. Resta, infine, da capire se anche il processore vedrà il passaggio alla nuova generazione prevista per i top di gamma o se farà ancora riferimento al segmento della fascia media.

Huawei e Samsung intanto non sarebbero restati a guardare e starebbero lavorando a dei pieghevoli ancora più economici.