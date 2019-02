Motorola RAZR 2019: render e video del presunto smartphone pieghevole

Sembra essere tutto pronto per il rilancio della gamma RAZR di Motorola. Infatti, lo storico V3 compirà tra poco 15 anni e a quanto pare la società statunitense vuole omaggiarlo, lanciando un nuovo smartphone pieghevole appartenente a questa famiglia di prodotti. Ebbene, recentemente sono trapelati online molti render e altro materiale.

In particolare, come potete vedere anche nel video presente qui sopra, i nuovi leak sembrano confermare tutte le indiscrezioni emerse in precedenza, sottolineando la volontà di Lenovo Motorola di andare a ricreare in modo innovativo il design del vecchio V3.

I rumor e i brevetti trapelati online sono molto chiari: Motorola RAZR 2019 dovrebbe avere uno schermo pieghevole, una naturale evoluzione del design a conchiglia. In particolare, il display dovrebbe disporre di una piccola "cerniera" a metà corpo e di un pannello esterno che rende per l'appunto il look simile a quello del RAZR V3.

Sembra tuttavia che Lenovo voglia puntare molto su questo dispositivo, avviando una produzione di oltre 200.000 unità solamente per gli Stati Uniti d'America (tramite partnership con l'operatore telefonico Verizon), una cifra molto alta se si considera che i rumor parlano di un prezzo di 1500 dollari (circa 1320 euro al cambio attuale). Per quanto riguarda la disponibilità, diverse fonti descrivono un probabile annuncio durante l'edizione 2019 del Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal prossimo 25 al 28 febbraio.