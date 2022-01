Motorola RAZR 3 è quasi realtà: trapelano le specifiche tecniche

Solo un paio di settimane fa sono trapelate le prime informazioni su Motorola RAZR 3, quando un dirigente di Lenovo ha svelato che il nuovo Motorola RAZR arriverà nel 2022 con diverse migliorie sia nel comparto tecnico che dal punto di vista del design. Tuttavia, fino ad oggi il device è rimasto perlopiù avvolto nel mistero.

I primi due Motorola RAZR hanno avuto un buon impatto sul mercato, ma soffrivano anche di diversi problemi, che non li hanno resi popolari come avrebbero meritato e che hanno fatto crollare il prezzo di Motorola RAZR 2 a pochi mesi di distanza dal suo annuncio.

Lenovo, tuttavia, non sembra volersi scoraggiare e desidera conquistare una fetta di mercato foldable con Motorola RAZR 3, le cui specifiche tecniche sono state fatte trapelare in rete da un report del portale XDA-Developers. Dal report sembra chiaro che Lenovo sia intenzionata a puntare al segmento di pubblico high-end con il suo nuovo foldable, che infatti sarà dotato di SoC Snapdragon 8 Gen 1, il più recente chipset prodotto da Qualcomm, già presente sul recente Motorola Edge X30, annunciato lo scorso dicembre.

L'implementazione del SoC più avanzato di Qualcomm è un bel cambio di passo per i foldable di Motorola, che finora hanno sempre montato dei processori di fascia media o medio-alta. Insieme allo Snapdragon 8 Gen 1, Motorola RAZR 3 avrà una RAM da 6 GB, 8 GB o 12 GB, insieme ad uno storage da 128 GB, 256 GB e 512 GB: massima personalizzazione dunque anche dal punto di vista di RAM e memoria interna.

Il report di XDA-Developers, infine, conferma che lo schermo di Motorola RAZR 3 avrà un refresh rate da 120 Hz, ma la sua risoluzione si fermerà ai 1080p. Lo schermo principale, inoltre, avrà una selfie-camera con design punch-hole, mentre il report non ha parlato né delle specifiche dello schermo esterno del telefono, che manterrà il proprio design clamshell, né della fotocamera del device.

XDA-Developers, infine, sembra essere certo che Motorola RAZR 3 non uscirà solo in Cina, ma godrà di una release globale, come già suggerito in passato da un dirigente di Lenovo. L'uscita del device dovrebbe essere programmata entro il 2022, ma non abbiamo una finestra di lancio più precisa.