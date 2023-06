Motorola razr 40 ultra e razr 40 ufficiali in Italia: foldable dai prezzi non esagerati

In seguito alle prime avvisaglie relative all'arrivo di novità in campo di foldable Motorola, è arrivato il grande momento per il popolare brand. Infatti, quest'ultimo ha svelato l'arrivo in Italia dei pieghevoli Motorola razr 40 ultra e razr 40.

Partendo dalle caratteristiche tecniche di Motorola razr 40 ultra, che viene descritto come lo smartphone pieghevole più sottile del settore una volta chiuso, troviamo uno schermo interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2640 x 1080 pixel), refresh rate fino a 165Hz e picchi di luminosità di 1400 nit, un display esterno pOLED da 3,6 pollici con risoluzione 1066 x 1056 pixel e refresh rate fino a 144Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB di RAM LPDDR5, 256/512GB di memoria interna UFS 3.1, una doppia fotocamera posteriore da 12MP (f/1.5, OIS) + 13MP (f/2.2, ultra-wide 108 gradi, macro), una fotocamera anteriore per i selfie da 32MP (f/2.4) e una batteria da 3.800 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 30W via cavo e 5W wireless.

Presenti per il resto 5G, protezione Corning Gorilla Glass Victus, certificazione IP52, NFC, eSIM, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E e doppi speaker con Dolby Atmos e Spatial Sound. Il sistema operativo è Android 13, mentre le dimensioni dello smartphone sono di 73,95 x 170,83 x 6,99mm da aperto oppure 73,95 x 88,42, 15,1mm da chiuso. Il peso è poi di 188,5 grammi per le colorazioni Black e Glacier Blue, mentre quella Viva Magenta pesa 184,5 grammi. Da notare per il resto il fatto che sul display esterno risulta possibile anche riprodurre alcuni videogiochi in collaborazione con GameSnacks, da Golf Adventures a Tiger Run. Da questo schermo risulta poi possibile accedere rapidamente, ad esempio, a Google News, Spotify e alle notifiche in generale, ma tramite il display esterno si può accedere a un po' tutte le app, Google Maps e Google Wallet comprese. Non manca inoltre un certo grado di personalizzazione.

Motorola razr 40 ultra viene venduto in Italia dal 1 giugno 2023 a un prezzo di 1.199 euro. Lo smartphone pieghevole, proposto nelle colorazioni Black, Glacier Blue e Viva Magenta, viene dunque venduto a un costo per certi versi vicino ad altre soluzioni di questo tipo. Tra l'altro, in occasione del lancio c'è una promozione chiamata "Display Protetto", che consente a chi punterà a razr 40 ultra fino al 31 luglio 2023 di ottenere un anno di protezione gratuita per gli schermi. Per intenderci, nel caso i display presentino danni o vengano rotti in questo lasso di tempo, la riparazione sarà gratuita.

Passando invece a Motorola razr 40, non si conosce ancora il costo di quest'ultimo (così come non si sa con precisione quando ci sarà l'effettiva disponibilità del foldable, dato che il tutto verrà comunicato in seguito). Si presume però che questo dispositivo costerà ancora meno del succitato razr 40 ultra, dunque capite bene che questa gamma di pieghevoli 2023 potrebbe effettivamente rendere ulteriormente interessante il "costo di partenza del mondo foldable".

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Motorola razr 40, in questo caso fanno capolino un display interno pOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2640 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e picchi di luminosità di 1400 nit, uno schermo esterno OLED da 1,5 pollici con risoluzione 194 x 368 pixel e refresh rate di 60Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna UFS 2.2, una doppia fotocamera posteriore da 64MP (f/1.7, OIS) + 13MP (f/2.2, ultra-wide, 120 gradi), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.4) e una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 30W via cavo 5W wireless.

Immancabili per il resto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, certificazione IP52 e protezione Corning Gorilla Glass Victus per il display esterno. In questo caso le dimensioni dello smartphone sono di 73,95 x 170,82 x 7,35mm da aperto, mentre da chiuso sono 73,95 x 88,24 x 15,8 mm da chiuso, per un peso di 188,6 grammi. Le colorazioni disponibili sono quelle Sage Green, Vanilla Cream e Summer Lilac.

Per il resto, nel contesto del lancio dal motto "Bend your limits" è stata svelata anche la Viva Magenta edition di Motorola edge 40, disponibile nel nostro mercato dal 1 giugno 2023 a un costo di 599 euro. Insomma, Motorola non si è di certo risparmiata con gli annunci in campo smartphone. Per approfondire il tutto, in ogni caso, potreste voler fare riferimento anche direttamente al portale ufficiale di Motorola (c'è anche un nuovo programma di "Trade In" a cui potreste voler dare un'occhiata).