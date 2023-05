Motorola RAZR 40 Ultra trapela nuovamente in rete: le specifiche del pieghevole

Si torna a parlare del nuovo pieghevole di Motorola, il Motorola RAZR 40 Ultra, che a quanto pare sarebbe prossimo al lancio. Dopo i leak pubblicati da Evan Blass, i colleghi di XDA quest’oggi tornano alla carica con parte delle presunte specifiche tecniche del foldable.

Basato sullo Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Qualcomm, nel Motorola RAZR 40 Ultra dovrebbe trovare spazio un display interno da 6,7pollici AMOLED con risoluzione di 2640x1080 pixel e refresh rate di 120Hz, oltre che supporto HDR. Il pannello esterno invece dovrebbe avere una diagonale di 3,7 pollici con risoluzione di 1056x1066 pixel.

A livello fotografico invece la lente principale dovrebbe essere basata sul sensore Sony IMX563 da 12 megapixel, accompagnata da un obiettivo ultra grandangolare SK Hynix Hi1336 da 13 megapixel, mentre la fotocamera frontale dovrebbe essere da 32 megapixel spinta dal chip OmniVision OV32B40. Per quanto concerne invece le varianti, gli utenti potranno scegliere tra 6/128GB, 8/256GB e 12/512GB.

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere i rumor di questo tipo con le pinze in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà, ma è innegabile che si tratterà di uno dei foldable destinati ad essere protagonisti di questo 2023, insieme al Galaxy Z Fold 5 di Samsung di cui si è già parlato abbastanza.