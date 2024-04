Il Motorola RAZR 40 Ultra è un VERO AFFARE a questo prezzo su Amazon

C’è anche spazio per gli smartphone tra le offerte della giornata odierna targata Amazon. Il colosso di Seattle infatti propone uno sconto molto interessante sul Motorola RAZR 40 Ultra, che può essere acquistato al minimo storico.

Il Motorola RAZR 40 Ultra nella variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, nello specifico, disponibile in offerta a 712,58 Euro, il 41% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino. Si tratta del minimo storico per il pieghevole di Motorola, per cui Amazon propone la consegna a casa senza costi aggiuntivi per domani se si effettua l’ordine entro 10 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il dispositivo in questione è dotato di un display flessibile pOLED da 6,9 pollici con refresh rate di 165Hz ed un pannello esterno full screen sempre pOLED da 3,6 pollici. La fotocamera frontale per i selfie è da 32 megapixel, mentre la batteria da 3800 mAh garantisce una buona autonomia.

