Motorola RAZR 5G fa gola a tutti: soldout globale in soli 2 minuti

Il nuovo smartphone pieghevole Motorola RAZR 5G si è mostrato ufficialmente una settimana fa svelando al mondo l’upgrade rispetto al predecessore arrivato in Italia nel 2019. Tali novità sono interessate talmente tanto al pubblico che il dispositivo sarebbe andato sold-out in tutto il mondo in soltanto due minuti.

Ricordiamo un attimo le specifiche tecniche: all’interno del Motorola RAZR 5G figurano un chip octa-core Qualcomm Snapdragon 765G da 2,4Ghz massimo, accompagnato dalla GPU Adreno 620, 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Il display invece è un P-OLED da 6,2 pollici con risoluzione pari a 2142 x 876 pixel, mentre esternamente si trova un altro schermo G-OLED da 2,7 pollici con risoluzione 800 x 600.

Lato fotocamera, posteriormente si trova un unico sensore da 48MP (f/1.8, Samsung ISOCELL GM1), mentre anteriormente la lente è da 20MP (f/2.2). Assicurati infine il supporto a 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM), USB Type-C 3.1, NFC, Bluetooth 5.0 e alla ricarica a 15W per la batteria da 2800 mAh. Il sistema operativo è Android 10, mentre le dimensioni del foldable Motorola sono pari a 169,2 x 72,6 x 7,9 mm, per un peso di 192 grammi.

Il prezzo di 1923 dollari, o 1599,99 euro in Italia, però non sembrerebbe così accessibile agli utenti: che sia dunque il fascino del marchio combinato all’aggiornamento dell’hardware ad attrarre i consumatori tanto da vendere tutte le unità in due minuti? Senza sapere le ragioni del boom nelle vendite, non ci resta che aspettare il secondo lotto del 21 settembre per vedere se tornerà sold-out.