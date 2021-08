Motorola RAZR 5G, sconto del 21% sul pieghevole a mezzanotte su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole, l'avvio dell'iniziativa "Offerte di Settembre" di Amazon potrebbe avere una soluzione per voi. Infatti, sul noto portale e-commerce è comparsa una promozione legata a Motorola RAZR 5G.

Venduto a 999 euro fino al 7 settembre 2021, il dispositivo, che presenta 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, è al centro di uno sconto pari al 21%, dato che il suo prezzo è sceso di 260,90 euro. Stando ad Amazon infatti il prodotto in precedenza costava 1259,90 euro. Ricordiamo tra l'altro che il prezzo di base ammonterebbe a 1599 euro, come potete vedere sul portale ufficiale di Motorola. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per coloro che attendono da tempo di poter mettere le mani su un dispositivo pieghevole senza dover spendere cifre "esagerate".

In questo caso, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 1000 euro, dunque lo sconto potrebbe effettivamente risultare interessante per un certo tipo di utente. In ogni caso, ricordiamo che anche il recente Samsung Galaxy Z Flip3 5G ha un prezzo simile, dato che viene venduto a 1049 euro su Amazon Italia tramite rivenditori (128GB). Potrebbe dunque interessarvi dare un'occhiata anche a questo modello, se siete alla ricerca di un valido dispositivo pieghevole.

Per il resto, se volete approfondire il mercato, potreste voler consultare il nostro approfondimento legato ai migliori smartphone Android top di gamma ad agosto 2021, in cui abbiamo analizzato anche i modelli disponibili in termini di foldable.