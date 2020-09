Motorola RAZR 5G ufficiale, il pieghevole fa passi in avanti: prezzo Italia

Vi ricordate di Motorola RAZR, lo smartphone pieghevole arrivato in Italia nel 2019? Ebbene, ora è giunta l'ora di passare alla seconda generazione dei foldable e infatti è stato svelato Motorola RAZR 5G, che è più di una semplice variante 5G del precedente modello.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser ed Engadget, il brand gestito da Lenovo ha deciso di rivedere molti componenti hardware, a partire dal processore. Infatti, sotto alla scocca di Motorola RAZR 5G non c'è più uno Snapdragon 710, bensì un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, affiancato da una GPU Adreno 620, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Insomma, un salto in avanti non di poco conto rispetto alla precedente generazione.

Per il resto, troviamo un display interno P-OLED da 6,2 pollici con risoluzione 2142 x 876 pixel, mentre lo schermo esterno ha una diagonale pari a 2,7 pollici ed è un G-OLED con risoluzione 800 x 600 pixel. La singola fotocamera posteriore è da 48MP (f/1.8, Samsung ISOCELL GM1), mentre il sensore fotografico anteriore è da 20MP (f/2.2). Non manca il supporto a 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM), USB Type-C 3.1, NFC e Bluetooth 5.0. La batteria è da 2800 mAh con supporto alla ricarica a 15W. Il sistema operativo è Android 10, mentre le dimensioni dello smartphone sono pari a 169,2 x 72,6 x 7,9 mm, per un peso di 192 grammi. Insomma, alla fine sono stati confermati un po' tutti i leak trapelati in giornata.

In ogni caso, nonostante non si stia parlando di un prodotto rivoluzionario, Motorola RAZR 5G non è una semplice variante 5G del precedente smartphone pieghevole, dato che porta con sé vari passi in avanti a livello hardware, dal processore al sensore fotografico posteriore, senza contare le modifiche a livello di cerniera.

Per maggiori dettagli sul dispositivo, potete fare riferimento al sito ufficiale di Motorola. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità in Italia, Motorola RAZR 5G arriverà nel nostro Paese a partire dalla seconda metà di settembre 2020 a un costo di 1599,99 euro.