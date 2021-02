Motorola RAZR 5G, Xiaomi Redmi Note 9T e TV Philips da 58 pollici in sconto da Mediaworld

Anche nella giornata di oggi, si rinnovano gli sconti di Mediaworld validi fino alle 23:59, ed in questo venerdì 19 Marzo 2021 segnaliamo la presenza di alcune promozioni davvero molto interessanti su due smartphone ed un TV a marchio Philips.

Partendo proprio da quest'ultimo, il TV 58PUS8535/12 da 58 pollici Ultra HD 4K è disponibile a 799 Euro, con un risparmio di 50 Euro rispetto agli 849 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 39,95 Euro al mese con tan e taeg 0%. Il TV include un pannello a LED da 58 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz, a cui si aggiunge il supporto WiFi ed Ethernet ed una potenza in uscita delle casse di 20W. Inoltre, il televisore è anche dotato di tuner per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, partiamo dallo Xiaomi Redmi Note 9T 5G da 128 gigabyte, che nella colorazione Black, brandizzata TIM, può essere portato a casa a 249,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Interessante anche la promozione sul Motorola RAZR 5G, in questo caso nella colroazione Polished Graphite brandizzata Vodafone, che passa a 1199 Euro.