Motorola RAZR si aggiorna ad Android 11: update in arrivo anche in Italia

L’uscita dello smartphone pieghevole Motorola RAZR 2019 è avvenuta in un periodo ancora relativamente acerbo per il mercato dei foldable. Lentamente, questo tipo di dispositivi ha sempre più conquistato i consumatori garantendo una scelta variegata tra modelli sempre più interessanti. Ma come sono supportati?

L’ultimo segnale per Motorola RAZR 2019 parla chiaro: il primo foldable lanciato dalla società asiatica ha iniziato a ricevere ufficialmente l’aggiornamento ad Android 11, a poche settimane dal lancio di Android 12. A qualcuno potrebbe apparire come un lancio eccessivamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma bisogna anche ricordare che questo probabilmente è uno degli ultimi update del sistema operativo per Motorola RAZR 2019.

Ebbene sì, perché al momento del lancio questo smartphone pieghevole presentava Android 9 Pie; dopodiché, Motorola ha compiuto il passo ad Android 10 e, ora, ad Android 11. Al momento della scrittura dell’articolo la build in questione è disponibile solamente per i modelli acquistati dall’operatore statunitense Verizon, viene denominata RPV31.Q2-62-7-10 e porta con sé anche le patch di sicurezza di luglio 2021.

Non mancheranno poi le famose novità di Android 11: chat in formato bolla, nuovi controlli multimediali, autorizzazioni una tantum e altre ancora. Per quanto riguarda la disponibilità anche in Italia non è noto alcun dettaglio, ma potenzialmente si tratterà di un’attesa solamente di qualche settimana. Per verificare la sua disponibilità manualmente, senza attendere la notifica da parte del dispositivo, sarà sufficiente recarsi su Impostazioni > Informazioni sul telefono > Aggiornamenti di sistema.

A proposito di smartphone pieghevoli, recentemente sono stati presentati al pubblico i nuovi Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3.