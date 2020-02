Motorola Razr: la cerniera fallisce il test e si ferma a 27.000 aperture

CNET, come da protocollo, ha messo a dura prova il nuovo Motorola RAZR pieghevole e la sua cerniera, come fatto in passato con il Samsung Galaxy Fold. Il risultato però è stato diverso in quanto il dispositivo si è fermato a "sole" 27.000 aperture.

Come mostriamo nel filmato presente in apertura, infatti, la cerniera ha iniziato a traballare quando il robot ha toccato quota 27.000. Secondo uno studio del 2017, gli americani controllano in media gli smartphone 80 volte al giorno, il che vuol dire che il Razr potrebbe iniziare a mostrare problemi entro un anno.

Il test di resistenza aveva l'obiettivo di raggiungere i 100mila utilizzi, ma i redattori sono stati costretti a bloccarlo quando la cerniera dello smartphone ha iniziato ad emettere strani rumori. Inoltre, è anche stato rilevato un disallineamento delle due parti quando il telefono era chiuso. Nonostante ciò però lo schermo ha continuato a funzionare, a differenza di quanto avvenuto con il test del Galaxy Fold che aveva restituito uno smartphone praticamente inutilizzabile.

Il Motorola RAZR è disponibile da ieri in Italia nel listino TIM ad un prezzo di 1599 euro, mentre potrà essere acquistato anche tramite gli altri canali di vendita classici a partire da marzo 2020. L'operatore telefonico mette anche a disposizione varie opzioni per l'acquisto a rate.